وضع حجر أساس لمحطة كهرباء غازية في جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24

وضع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بقدرة 1320 ميغاوات.

وسيتم إنشاء المحطة تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء وتنفيذ شركة “شاليك” التركية، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، وعدد من الوزراء، ورئيس شركة شاليك القابضة أحمد شاليك، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز.

وقال الدبيبة، إنّه لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد المحطة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة شركة الكهرباء وكافة العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

وأضاف الدبيبة، أن شركة شاليك القابضة التركية ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف. وقال إن معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل.

ووضعت الشركة العامة للكهرباء خطة استراتيجية لدراسة احتياج البلاد من التيار الكهربائي.