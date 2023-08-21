مصر تؤكد التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب

أخبار ليبيا 24

أكدت مصر، اليوم الإثنين، التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر موقع “إكس”: “في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، نتذكر معاناة الأبرياء ضحايا الإرهاب، وإننا إذ نجل شهدائنا من المدنيين والقوات المسلحة والشرطة، لنؤكد على التزام مصر بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.

ويأتي هذا اليوم من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.