لنقي: توحيد المركزي خطوة ندعمها ونشجع مؤسسات الدولة أن تخطوا نفس الخطوة

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علق عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، على إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي بـأن المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”توحيد المصرف المركزي خطوة ندعمها ونشجع جميع مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية أن تخطوا نفس الخطوة لإنهاء الانقسامات التي لا مبرر لها”.

وأضاف عضو المجلس :”آمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.

وشدد لنقي على ضرورة إنهاء أزمة الجماعات المسلحة ودمجها فرادى في المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه مرعي مفتاح رحيل، أمس الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وذكر المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.