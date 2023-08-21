زيلينسكي: واثق من خسارة روسيا الحرب في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثقتهُ بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي؛ وفي خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: «اليوم نحن واثقون بأنّ روسيا ستخسر هذه الحرب… أنا على ثقة بأنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. وصل زيلينسكي في القاعدة الجوية الهولندية، حيثُ أوضحتْ المتحدثة باسم الحكومة الهولندية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن زيلينسكي وصل إلى قاعدة سلاح الجو الهولندي في آيندهوفن بجنوب المملكة يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على إرسال مقاتلات «إف – 16» إلى بلاده.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»

وأضاف بلينكن.. أن حزمة المساعدات الجديدة، تأتي من «سلطة السحب الرئاسية المصرح بها سابقا»،

وأردف بالقول.. «إن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت أمريكا عزمها تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.