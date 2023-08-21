زيارة تركية روسية مرتقبة لمناقشة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المقررّ أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان روسيا قريباً؛ وذلك بُغية مناقشة اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

من جهته.. شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن استئناف العمل باتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود يحظى باهتمام كبير، وقال: «سنتحدث مع بوتين وجهاً لوجه، ومن الممكن أن يجري وزير خارجيتنا زيارة إلى روسيا قريباً… من المهم جداً أن يجري هذا الأمر وجهاً لوجه».

وفي وقتٍ سابق.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار المحادثات المتعلقة باستئناف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر ممر آمن على البحر الأسود.

وفي وقتٍ سابق، توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالردّ على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وكالة رويترز للأنباء أوردت أن الرئيس الأوكراني توعد بالرد بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات أصابت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي وناقلة روسية.

وبحسب رويترز قال زيلينسكي: «إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا، في أي ممر».