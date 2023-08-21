داعيا إلى توزيع عادل لدخل النفط.. ساباديل: الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحيد المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

رحب الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، داعيا إلى تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط.

وقال سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل: “نرحب بإعادة التوحيد كخطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة ليبيا”، وفق تغريدة له على موقع “إكس”، اليوم الإثنين.

وتابع: “يجب أن يتبع العمل السياسي والفني، لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا”.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، أمس الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.