خلال لقائه أعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة.. المنفي: الرئاسي يعمل على تأمين طرابلس والمدن الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، اليوم الإثنين أن المجلس الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في طرابلس، وأثنى المنفى على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الإيجابي لرئيس والمجلس والحرص على أمن وسلامة المواطنين، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.