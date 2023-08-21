حكومة الدبيبة تؤكد الاتفاق مع مستشفى إيطالي لتوطين علاج جراحة قلب الأطفال

أخبارليبيا24

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه تم الاتفاق مع مستشفى إيطالي لتوطين العلاج في اختصاص جراحة قلب الأطفال بدءًا من سبتمبر.

وأوضحت الحكومة أن رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، اتفق مع رئيس قسم جراحة تشوهات قلب الأطفال، بمستشفى بامبينو جوسو في العاصمة الإيطالية روما، على البدء في تنفيذ البرنامج.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن برنامج توطين العلاج سينطلق في عدد من المراكز الصحية العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن البرنامج يستمر على المدى الطويل، وفق استراتيجية وخطة واضحة، مستهدفًا تدريب الأطقم الطبية الليبية في هذا التخصص، وإجراء العمليات الجراحية.

يذكر أن هذا الاتفاق، يأتي في إطار عمل الجهاز على مشروع عودة الحياة بتوطين العلاج بدعم الحكومة.