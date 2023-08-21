جهاز الطب العسكري يسير رحلتين إلى تونس لعلاج جرحى اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الطب العسكري إنّه سّير الأحد طائرتين بالتنسيق مع الإسعاف الطائر لنقل جرحى الاشتباكات الأخيرة في طرابلس للعلاج بالخارج.

وقال الجهاز، إن الطائرتين انطلقتا فجر يوم الأحد من مطار مصراتة الدولي باتجاه دولة تونس لنقل جرحى الاشتباكات العسكرية الأخيرة بالعاصمة لتلقي العلاج بالخارج.

وأشار الجهاز، إلى أنّه ستكون هناك رحلة أخرى متجهة لدولة تركيا، لنقل باقي الجرحى من ذوي الإصابات الخطرة، فور اتمام اجراءات السفر.

وأدت الاشتباكات التي حدثت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا وجرح أكثر من مئة.

وكان مركز طب الطوارئ والدعم، قد أعلن السبت، وصول فريقين طبيين إلى طرابلس من إسبانيا ومصر لمعالجة جرحى تلك الاشتباكات الدامية.

وقال المركز، إنّه استقبل فريقًا طبيًا مصريًا مكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة اصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري، للمساهمة في علاج جرحى الأحداث التي شهدتها طرابلس.

وأضاف المركز، أن فريقًا طبيًا من إسبانيا باشر أعماله الطبية فور وصوله فجر اليوم، حيث أجرى جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين.

وذكر المركز، أن الفريق الإسباني بدأ في إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، وذلك ضمن تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والترميم.