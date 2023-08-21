توقعات بأن يصل حجم قطاع السياحة إلى 15.5 تريليون دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يصل حجم قطاع السفر والسياحة إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033.

وبحسب تقرير المجّلس.. يمثل هذا الارتفاع نحو 11.6% من الاقتصاد العالمي، وتعتبر هذه المعطيات أعلى بأكثر من 50% عن حجم الصناعة عام 2019.

بدورها.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.

من جهتها… سجّلت إيرادات السياحة في تونس منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ الـ 20 من يوليو 1.07 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي، وفق ما ذكرته وزارة السياحة التونسية.

من جهتهِ أكد المعهد الوطني للإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر يونيو الماضي..