تكالة والكبير يناقشا الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تحسينها

21 أغسطس، 2023 8:50 م
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أخبارليبيا24

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تحسينها.

وأعرب تكالة خلال اللقاء في مقر المجلس الاعلى للدولة في طرابلس عن ترحيبه بعملية توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد سنواتٍ من الانقسام.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز استقرار القطاع المصرفي الليبي ويسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد الكبير التزامه بالتعاون التام مع المؤسسات الشرعية لتحقيق التنمية المستدامة.

21 أغسطس، 2023 8:50 م
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