بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي بناء على تعليمات حفتر

أخبار ليبيا 24

اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي وتحديد الواجبات والمهام، تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك، في تصريح للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم الإثنين.

وقال المسماري، إن الاجتماع تناول تنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، وخاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية.

وأضاف المسماري، أنّه في نهاية الاجتماع واستلام المهام أكد الحضور على جاهزيتهم التامة لتنفيذها والتقيد بما جاء في خطة العمليات العسكرية بالخصوص.