بالفيديو | رغم نفي حكومة الدبيبة تأجيره.. بوارج حربية تركية ترسو على رصيف ميناء الخمس

أخبار ليبيا 24

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، رسو بوارج حربية تركية على رصيف ميناء الخمس، ويأتي ذلك أعقاب نفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تأجير الميناء لتركيا.

وكانت قد أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية الأربعاء الماضي أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية والبرية التركية.

وقالت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” إن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

Türkiye, Libya da bir limanı 99 yıllığına kiraladı! Özet; Khoms Limanı şirketlere değil

Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara kuvvetlerine verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri üs kuracak. Türk Kara sularına karşı da önleyici, aynı zamanda da ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak. pic.twitter.com/EOMEFAphnW — Sanayi ve Savunma 🇹🇷 (@SanayiSavunmaTR) August 15, 2023

وأشارت الوكالة إلى أن إنشاء القاعدة سيحمي المياه الإقليمية التركية وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

وعقب ذلك، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، الخميس الماضي، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري.

وقال حمودة، في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.

وأضاف، كما نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة، لافتًا إلى أن أي تعدٍ على المرافق العامة سيعرض الجميع المساءلة القانونية.