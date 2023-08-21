بالفيديو | رغم نفي حكومة الدبيبة تأجيره.. بوارج حربية تركية ترسو على رصيف ميناء الخمس

21 أغسطس، 2023 4:20 م
9

أخبار ليبيا 24

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، رسو بوارج حربية تركية على رصيف ميناء الخمس، ويأتي ذلك أعقاب نفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تأجير الميناء لتركيا.

وكانت قد أعلنت وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية الأربعاء الماضي أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية والبرية التركية.

وقالت الوكالة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “إكس” إن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن إنشاء القاعدة سيحمي المياه الإقليمية التركية وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

وعقب ذلك، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، الخميس الماضي، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري.

وقال حمودة، في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.

وأضاف، كما نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة، لافتًا إلى أن أي تعدٍ على المرافق العامة سيعرض الجميع المساءلة القانونية.

21 أغسطس، 2023 4:20 م
9

المزيد من الأخبار

خلال لقائه أعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة.. المنفي: الرئاسي يعمل على تأمين طرابلس والمدن الليبية

21 أغسطس، 2023 6:50 م

داعيا إلى توزيع عادل لدخل النفط.. ساباديل: الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحيد المصرف المركزي

21 أغسطس، 2023 5:35 م
أردوغان: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%

أردوغان: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%

21 أغسطس، 2023 5:04 م
توقعات بأن يصل حجم قطاع السياحة إلى 15.5 تريليون دولار

توقعات بأن يصل حجم قطاع السياحة إلى 15.5 تريليون دولار

21 أغسطس، 2023 5:03 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى