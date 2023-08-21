انهيار كامل بطريق وداي الشواعر المؤدية إلى ما بعد شلال درنة

أخبار ليبيا 24

حذّرت مديرية أمن درنة، اليوم الإثنين، من انهيار كامل للطريق الرئيس لـ “وادي الشواعر” المؤدية إلى ما بعد الشلال.

وفي تحذير على “فسيبوك” قالت المديرية: “تم انهيار الطريق المؤدي ما بعد شلال درنة”. ونشرت صور تظهر انهيار أحد أجزاء الطريق بشكل كامل.

وقالت المديرية، إنّه تم خروج دوريات من قسم المرور والتراخيص برئاسة رئيس القسم، لمكان الواقعة، حيث تم تحديد المكان الذي تم فيه الانهيار وهو الطريق المؤدي إلى ما بعد طريق الشلال.

وحذّرت المديرية المواطنين والسائحين بضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة لانهيار الطريق من المنتصف.