المنفي: الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة من أي خروقات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أن المجلس يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة من أي خروقات.

وشدد المنفي خلال لقائه وفداً من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، أن الرئاسي يعمل كذلك على تأمين كل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الإيجابي لرئيس وأعضاء المجلس وحرصهم على أمن وسلامة المواطنين.

وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة اتجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

يشار إلى الاجتماع تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس.