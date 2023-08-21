الدبيبة: معركة البناء في ليبيا ستنتصر على معركة الهدم والقتل

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن معركة البناء في ليبيا ستنتصر على معركة الهدم والقتل.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، بقدرة 1320 ميغاوات، والذي ستنفذه شركة شاليك القابضة التركية.

وأتى التصريح بعد نحو أسبوع من اندلاع قتال دامٍ جنوبي طرابلس بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، أدى إلى مقتل 55 شخصًا وجرح أكثر من مئة آخرين.

وقال الدبيبة، إن ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف.

وأضاف الدبيبة، أنّه لن تكون هناك أي عملية إظلام بعد إتمام تشييد المحطة.

وأشاد الدبيبة، بالجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة شركة الكهرباء وكافة العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.