الحويج: توحيد المصرف المركزي سيؤدي إلى استقرار الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيؤدي إلى استقرار الدينار الليبي والمركز المالي للمؤسسات المصرفية، وفق بيان الوزارة، اليوم الاثنين.

وأشاد الحويج بمسار توحيد المصرف، معربا عن دعمه جهود إدارة المصرف في معالجة الآثار الناتجة عن الانقسام السابق.

وأبدى الحويج تطلعه للعمل مع المصرف في رسم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للدولة لتحقيق التنمية.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، أمس الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.