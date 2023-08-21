الجيش السوداني: مقتل اللواء قائد «الفرقة 16 مشاة»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل اللواء الركن ياسر الصائم قائد «الفرقة 16 مشاة»، في السودان خلال المعارك الدائرة في نيالا بغرب البلاد.

الجيش السوداني؛ أعلن في بيانٍ أن: رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة ينعون اللواء الركن الصائم «الذي اغتالته يد الغدر والخيانة… بنيالا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن» وفق قوله.

وفي الأثناء.. توسّع نطاق الأزمة الصحية في السودان إلى مستوى هائل، بحسب ما أعلنهُ ممثل منظمة الصحة العالمية، في السودان نعمة عابد.

عابد؛ وفي تدوينة نشرها عبر موقع «X» المعروف سابقًا بتويتر قال: «إن المنظمة تعمل بجد لتعزيز استجابتها، وذلك بتقديم الإمدادات الطبية الحيوية، وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة»

وفي سياقٍ ذي صلة؛ كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثلثي المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر هناك.