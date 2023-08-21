استمرار نشر قوات الدعم المركزي في عدة مناطق بينها عين زارة

21 أغسطس، 2023 10:33 ص
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أخبار ليبيا 24

لازالت الإدارة العامة للدعم المركزي تواصل انتشارها في مناطق عين زارة والفرناج وطريق الشوك، وذلك بعد مرور خمسة أيام على انتهاء قتال دامٍ أدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا وجرح أكثر من مئة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، إن الإدارة العامة للدعم المركزي تواصل انتشارها في مناطق عين زارة والفرناج وطريق الشوك بناءً على تشكيل غرفة أمنية من الإدارات والأجهزة الأمنية للمجاهرة بالأمن وبث الطمأنينة، بناء على قرار وزير الداخلية المكلف.

وكانت تلك المناطق قد شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وقد أدت تلك الاشتباكات، التي اندلعت بسبب احتجاز جهاز الردع، لآمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا وجرح أكثر من مئة.

21 أغسطس، 2023 10:33 ص
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