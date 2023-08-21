استطلاع| مجمل آراء متابعينا ترى أن تسليم ميناء الخمس إلى تركيا “احتلال”

أخبارليبيا24

شغلت قضية ميناء الخمس البحري الرأي العام في ليبيا عامة الفترة الأخيرة بعد ظهور شائعات وأخبار عن نية حكومة الوحدة الوطنية تحويله إلى ميناء عسكري.

هذا الأمر قوبل برفض واسع في الخمس تبعه تظاهرات واحتجاجات للعشرات من أهالي المدينة رفضًا لهذا المقترح.

وعقب هذه الاحداث أعلنت وزارة الدفاع والصناعة التركية أن تركيا استأجرت ميناء مدينة الخمس البحري لمدة 99 عاما.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه سيتم تسليم الميناء للقوات البحرية التركية والقوات البرية، مشيرة إلى أن ميناء الخمس ليس للشركات.

إلا أن حكومة الوحدة نفت هذه الأخبار رغم أن كل المؤشرات تثبت وتؤكد صحتها، وحول هذا الأمر توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” هل يرون أن هذا الأمر – إن تم – احتلال، إجراء عادي، مساومة وابتزاز لبقاء الدبيبة.

عبر حسابنا على “تويتر” كانت النسبة الأكبر للمستطلعين يرون أن تسليم ميناء الخمس لتركيا يعد احتلالًا حيث كانت نسبتهم 64%، ومن اعتبرها مساومة لبقاء الدبيبة جاءت نسبتهم 25.3%، أما من يراها إجراءً عاديًا كانت نسبتهم 10.8%.

أما عبر حسابنا على “فيسبوك” كانت بداية التعليقات مع Nore Bled الذي اعتبرها :”احتلال واستعمار عثماني”.

وقال Adel Blhajj :”علاش ليبيا ناقصه فلوس هذ اسمه استعمار، جال الخمس أقذوا مينائكم من العثماني البغيض”.

ويرى Omar Aljarar :”إيجار من تركيا اقتصادها صفر، لعب عيال واحتلال رسمي باسم التأجير انهض يا ليبي أنت وياه”.

واعتبرها فرج القايد :”احتلال”، أما Ali Mohamed فيرى أنها :”مساومة وابتزاز لبقاء الدبيبة”، في حين قال Salah Terkawy :”خوف حمر”.

أما شاهين الرعيدي علق قائلا :”الدبيبة بينشر خيم الأفراح هنا وفي أسطنبول”، ام يونس محمد قالت :”نعم احتلال حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأكد جمعه الطرشاني أنه :”بداية احتلال كما فعلت إسرائيل مع الفلسطينيين فى بداية دخولها لفلسطين”.

كذلك قال Gamudi Amina :”احتلال ليرجعوا ليبيا معتبرينها ملك الدوله العثمانيه”.

وأيضًا قال Kashkar Mohammed :”احتلال واستعمار عثماني، عاد بعد 100 عام عن طريق الخونة والعملاء وذيول المستعمر”.

واعتبره Juma Beed احتلال حيث قال :”نعم احتلال”، جمال الفيتورى قال :”هذا وهم هو احتلال بمساعده الرجعيين”، وخالد الصابري خالد الصابري أكد :”احتلال عثماني”.

أما Salah Dermish فقال إنها :”كذبة كبيرة من اللي كتب المنشور لعنه الله”، فيما اعتبرها Fathi Zanata احتلال واستعمار عثمانى بغيض، والمجهول المجهول قال إنه :”احتلال من2011″.