استطلاع | أغلب المشاركين يبدون إعجابهم بغلالة نادي الشعب الجديدة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

كشف فريق الأهلي بنغازي عن قميصه الجديد للموسم المقبل، وهو من تصميم شركة Hummel الدنماركية، ويرتبط التصميم بارتباط النادي باسم بشيخ الشهداء عمر المختار.

واستعرضت الصفحة الرسمية للنادي القميص الجديد لفريق الأهلي للموسم المقبل 2023/2024، حيث تزينه صورة شيخ الشهداء.

وقال النادي الأهلي في بيانه: “من هنا يستمد الرجال فخرهم وتظهر رباطة جأشهم ، كل ما فعله شيخ الشهداء يرتبط بأذهانهم ارتباط وطيد فباسمه بدأنا وبه نزداد فخراً”.

وأضاف النادي الأهلي: “شيخ الشهداء ورمز النضال يزين غلالة نادي الشعب وندخل به غمار المنافسة للموسم الرياضي”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “شيخ الشهداء ورمز النضال يزين غلالة نادي الشعب.. برأيك هل أعجبك التصميم الجديد لقميص النادي الأهلي؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أبدت إعجابها بالتصميم الجديد لغلالة الأهلي بنغازي مؤكدين على أن القميص الجديد لنادي الشعب يرمز للنادي الأهلي.

وتوقع ما نسبته 64.3 % أن التصميم الجديد لغلالة الأهلي بنغازي جميل، في حين توقع ما نسبته 35.7 % أن عمر المختار يرمز لكافة الأندية الليبية.

#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | شيخ الشهداء ورمز النضال يزين غلالة نادي الشعب.. برأيك هل أعجبك التصميم الجديد لقميص النادي الأهلي؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 19, 2023

عمر المختار يرمز لكل الليبيين

قال المشارك، Issa Suleiman: “الكورة فيها فوز وخسارة وعمر الختار شخصية وطنية.. عمر المختار لم يخسر ابدا في جميع المعارك هذه الغلالة لا تليق بيه لأن عمر المختار ملك كل الليبيين وكل الأندية الليبية”، وفق تعبيره.

في حين أبدى المشارك، حسن محمد، إعجابه بالتصميم الجديد لغلالة الأهلي بنغازي.

وفي رأي مخالف، أكدت المشاركة، صمتي شموخي، أن التصميم الجديد لغلالة النادي الأهلي بنغازي ليس جميل.

تليق بنادي الشعب

وقالت المشاركة، Fatma Tmami: “أكيد جميلة وتليق بنادي الشعب 💕.. وبإذن الله الفوز من نصيبنا ♥️”، وذلك في توقعها حول مباراة الأهلي وإنيمبا النيجيري.

كما أكد المشارك، عبدالله لامين العبيدي، أنه معجب بالتصميم الجديد لغلالة الأهلي بنغازي.

وفي رأيين مطابقين للرأي السابق، أكد المشاركين، Mahmed Al Werfally، والمشارك، Muhammad Alfassi، أنهما معجبين بالتصميم الجديد لغلالة نادي الشعب.