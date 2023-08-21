أمن بنغازي: شرطة البركة تضبط نيجيريًا سرق هاتفًا بـ 7000 دينار

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة تمكن من ضبط نيجيري الجنسية قام بسرقة هاتف محمول يقدر بمبلغ 7000 دينار من إحدى محال بيع الهواتف المحمولة بمنطقة البركة.

وأوضحت أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول قام بسرقة هاتفه من محله التجاري بمنطقة البركة، وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة البركة عميد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة رفقة الشاكي للتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان.

وذكرت أن جهود التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص المطلوب وتم إلقاء القبض عليه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى المركز.

وأكدت أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.أ.ي من مواليد 2005 نيجيري الجنسية واعترف بما نُسب إليه وتم استرجاع الهاتف المحمول وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.