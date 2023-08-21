أردوغان: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقدرة الفريق الاقتصادي التركي على خفض التضخم لما دون 10بالمائة.

تصريحات أردوغان تزامنت مع تسجيل التضخم في تركيا 47.8% على أساس سنوي في يوليو، متفوقاً على متوسط توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبرغ والبالغ 46.8%، بحسب وكالة اقتصاد الشرق.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.

وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.

من جهتهِ أكد معهد الإحصاءات التركي أنّ معدل التضخم في تركيا بلغ مستوياتٍ قياسية.

وبحسب معهد الإحصاءات التركي ارتفع معدل التضخم بما نسبته أكثر من 38 بالمئة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي مقابل صعوده بنحو 39.59بالمئة