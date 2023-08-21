أبوسليم يفوز خارج ملعبه على الأولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية

21 أغسطس، 2023 12:49 م
1

أخبار ليبيا 24

نجح فريق أبو سليم الليبي في تحقيق فوز في أول ظهر أفريقي عندما فاز على مضيفه الأولمبي الباجي بطل كأس تونس، بهدف، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وهذه أول مباراة قارية له بعد أن تأهل لأول مرة للمشاركة في المسابقات الإفريقية، بحصوله على المركز الثالث في الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي.

وجاء هدف الفوز الثمين لأبوسليم عن طريق اللاعب عبد المنعم عياد من ركلة جزاء في الدقيقة 48. ولم ينجح لاعبو الأولمبي الباجي في إعادة ناديهم لأجواء المباراة وتحقيق التعادل.

ويلتقي الفريقين في لقاء الإياب الأحد 27 أغسطس الجاري. وسيواجه المتأهل من الفريقين وصيف الدوري الأوغندي الموسم الماضي كامبالا سيتي.

 

الوسوم
21 أغسطس، 2023 12:49 م
1

المزيد من الأخبار

انهيار كامل بطريق وداي الشواعر المؤدية إلى ما بعد شلال درنة

21 أغسطس، 2023 1:13 م

جهاز الطب العسكري يسير رحلتين إلى تونس لعلاج جرحى اشتباكات طرابلس

21 أغسطس، 2023 12:11 م

مصر تؤكد التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب

21 أغسطس، 2023 11:30 ص

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي بناء على تعليمات حفتر

21 أغسطس، 2023 11:02 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى