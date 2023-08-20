وصول المنفي إلى مصراتة لترأس اجتماع اللجنة المالية العليا

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وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد إلى مدينة مصراتة لعقد اجتماع اللجنة المالية العليا.

وفي 07 أغسطس الجاري ترأس المنفي بمدينة بنغازي، الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وفي إيجاز صحفي للجنة، أكد المنفي أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجماً مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية، للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها.

وأفاد أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يُعد مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال الاجتماع الثالث لها اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما أطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقاً لتقارير عُرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي.