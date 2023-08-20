وزارة التربية والتعليم تنفي الأنباء المتداولة حول تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا 24

نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي 2024/2023.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد 3 سبتمبر 2023، وفقًا لقرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023.

والأربعاء الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024 ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.