مكافحة الأمراض يبحث التعاون مع الولايات المتحدة

20 أغسطس، 2023 12:35 ص
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الوطني لمكافحة الأمراض
الوطني لمكافحة الأمراض

أخبار ليبيا 24

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السايح، اجتماعًا مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا ديبي هيرست، ونائبة الرئيس، ومدير التجمع لشركة”MSD”، والمستشار الفني لمدير عام المركز.

وأفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، بأن المناقشات تركزت على إمكانية التعاون والتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال زمالة طوارئ الصحة العامة لعام 2023 (PHEM).

ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى العمل الصحي ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ.

20 أغسطس، 2023 12:35 ص
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