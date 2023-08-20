مقتل جنديين وإصابة 4 إثر قصف تركي في حلب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قُتل جنديين من الجيش السوري، بينما أصيب أربعة آخرون إثر قصف مدفعي تركي في حلب بشمال سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أكد أنّ القصف التركي استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري بريف منبج شرق حلب، ورجّح أن يزداد عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة، بحسب المرصد.

وفي وقتٍ سابق.. وصلت حصيلة القتلى في هجوم تنظيم داعش على حافلة عسكرية سورية إلى 33 جنديًا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطر، مشيرا إلى نجاة ركاب حافلتين من الهجوم الدموي لعناصر التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن التنظيم استهدف حافلة عسكرية واحدة على الأقل في بادية الميادين على طريق دير الزور – حمص، في هجوم هو الأعنف في عام 2023، بحسب المرصد.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قُتل خمس عناصر قوات النظام واصيب أربعة آخرون، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيانس صحفي: إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة – سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.