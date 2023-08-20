مدينة الخمس تسجل درجة حرارة تاريخية خلال يوليو

أخبار ليبيا 24

شهدت ليبيا أعلى درجة حرارة خلال يوليو الماضي، وذلك منذ الرصد الدولي درجات الحرارة خلال العام 1880م.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة أخذت في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجل يوليو 2023 زيادة 4 درجات مئوية عن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة في الشهر ذاته خلال السنوات الماضية.

وقال المركز أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال الشهر محليًا في محطة الخمس بـ 47.7 درجة، وذلك يوم 25 يوليو 2023، يليها محطة اسبيعة التي سجلت 47.5 درجة مئوية في اليوم ذاته.

وكانت قد أكدت مؤسسة جودارد لعلوم الفضاء التابعة لوكالة ناسا أن يوليو 2023 كان الأكثر حرارة والأسخن عالميًا منذ بدء تجميع بيانات درجات الحرارة في 1880 بزيادة قدرها 0.43 درجة وبزيادة 1.18 درجة لبيانات 1980-1951م، حسبما نقل بيان لمركز الأرصاد الجوية.