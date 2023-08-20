في اجتماع اللجنة المالية بمصراتة.. المنفي يؤكد على ضرورة تحييد المال العالم عن الصراع السياسي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة تحييد المال العام وإبعاده عن الصراع السياسي لضمان حقوق الشعب الليبي.

وأضاف المنفي، خلال كلمة باجتماع لجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام المنعقد في مدينة مصراتة اليوم الأحد، أن اللجنة ستواصل عملها في مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتوفير عوامل الإفصاح والشفافية بشأن البيانات المالية والإجرائية.

وترأس المنفي الاجتماع الرابع للجنة المالية العليا ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.