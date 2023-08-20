الرباعي : الاجتماع الثلاثي بين عقيلة والمنفي وحفتر خطوة مهمة للدفع باتجاه الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي إن الاجتماع الثلاثي بين عقيلة والمنفي وحفتر الذي عقد في بنغازي خطوة مهمة للدفع باتجاه الانتخابات.

وأوضحت الرباعي في تصريحات صحفية أن الاجتماع جاء لتحريك المياه الراكدة والمضي في المسار السياسي.

وذكرت أن الاجتماع أكد أن دور البعثة دعم المسار الذي يمضي فيه مجلسا النواب والدولة وأن لا تذهب في مسارات أخرى، مشيرة إلى أن مجلس النواب أحال ملاحظاته للجنة 6+6 والمتبقي الآن إرسال ملاحظات مجلس الدولة.

وأضافت العضو أنه بعد الانتهاء من القوانين الانتخابية ستنتقل إلى اختيار حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، وفقاً للمعطيات فإن الانتخابات ستجرى فعلياً خلال عام من الآن.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بين القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المُستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت في بنغازي خلص إلى التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.