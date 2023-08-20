زيلينسكي يصل إلى القاعدة الجوية الهولندية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هبطتْ طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القاعدة الجوية الهولندية صباح اليوم.

المتحدثة باسم الحكومة الهولندية، أوضحتْ لوكالة الصحافة الفرنسية، أن زيلينسكي وصل إلى قاعدة سلاح الجو الهولندي في آيندهوفن بجنوب المملكة يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على إرسال مقاتلات «إف – 16» إلى بلاده.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»

وأضاف بلينكن.. أن حزمة المساعدات الجديدة، تأتي من «سلطة السحب الرئاسية المصرح بها سابقا»،

وأردف بالقول.. «إن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت أمريكا عزمها تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبحسب البيان.. تشمل المساعدات أربع منظومات دفاع جوي طراز «ناسامز» مع ذخائرها، وصواريخ تاو المضادّة للدروع، ومدافع عيار 152 ملم ومسيّرات، إضافة إلى أنظمة مضادة للمسيّرات وآليات مختلفة، وفقَ ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.