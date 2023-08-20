حماد يرحب بعودة المصرف المركزي كمؤسسة موحدة

أخبار ليبيا 24

علق رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، على الاجتماع الذي عقد في طرابلس بشأن عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة .

ورحب حماد عبر بمخرجات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وقال على الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك إن الاجتماع نتج عنه الإعلان عن توحيد المصرف عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة مما أثر بالسلب على المواطن الكريم.

وأضاف حماد أن الحكومة الليبية تثمن كافة الجهود الوطنية المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه سيتم مُعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، اليوم الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام .