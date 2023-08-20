تركيا توقف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة

20 أغسطس، 2023 3:08 م
2
تركيا توقف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن البنك المركزي التركي، وقف استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

البنك المركزي؛ أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع التي تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، وفقَ القرار.

وفي الأثناء..  تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.

يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرًاإلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.

من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.

وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

20 أغسطس، 2023 3:08 م
2

المزيد من الأخبار

الهند تخطط لحظر تصدير المعادن النادرة

الهند تخطط لحظر تصدير المعادن النادرة

20 أغسطس، 2023 3:13 م
تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا - 25» على سطح القمر

تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا – 25» على سطح القمر

20 أغسطس، 2023 3:12 م
مقتل جنديين وإصابة 4 إثر قصف تركي في حلب

مقتل جنديين وإصابة 4 إثر قصف تركي في حلب

20 أغسطس، 2023 3:10 م
زيلينسكي يصل إلى القاعدة الجوية الهولندية

زيلينسكي يصل إلى القاعدة الجوية الهولندية

20 أغسطس، 2023 3:09 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى