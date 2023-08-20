تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا – 25» على سطح القمر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تحطمتْ اليوم الأحد، مركبة الفضاء الروسية «لونا – 25» على سطح القمر، وفقَ ما أكدتهُ وكالة تاس الروسية للأنباء.

من جهتها.. أبلغتْ وكالة الفضاء الروسية -روسكوزموس- في وقتٍ سابق، عن حدوث وضع وصفته بغير الطبيعي في مركبة الفضاء الروسية «لونا – 25» خلال انتقالها إلى مدار ما قبل الهبوط، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفي الحادي عشر من الشهر الحاليّ، أطلقت روسيا المسبار «لونا – 25»، في أول مهمّة روسية من نوعها منذ 50 عاماً، وفق الجدول الزمني لوكالة الفضاء «روسكوزموس»

وكان من المقرر أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل الهبوط، يوم الاثنين، في شمال «فوهة بوغوسلافسكي» على القطب الجنوبي للقمر.

كما تعتبر هذه الخطوة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد، في ظل مساعي موسكو لتطوير التعاون الفضائي مع الصين.