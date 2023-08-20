اللجنة المالية تُقر الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة المالية العُليا، اليوم الأحد، اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وبحسب إيجاز صحفي للجنة، أشاد المنفي خلال كلمته الافتتاحية باستمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية و أثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.

وقالت اللجنة في إيجازها الصحفي أن الاجتماع افتتح ببيانات الرئيس ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7 أغسطس الجاري. كما تابع أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من قراراتها. كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.

وأقرت اللجنة المالية العليا الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية بعد ما أطمئنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الانفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة اوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الانفاق المعتمدة.

كما أوصت اللجنة المالية العليا جميع الوزارات التي تنفق علي المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الانفاق العادل علي كل الجهات التابعة لها.

وجدد اللجنة المالية العليا التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الانفاق العام وفق سياسة الافصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعياً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.