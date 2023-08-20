الكبير ونائبه يعلنان أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة

20 أغسطس، 2023 12:52 م
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أخبارليبيا24

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه مرعي مفتاح رحيل، اليوم الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وذكر المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.

20 أغسطس، 2023 12:52 م
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