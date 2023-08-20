القابضة للاتصالات تؤكد تواصل الهجمات التي تهدف للحرمان من الخدمات

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة القابضة للاتصالات أن هجمات الحرمان من الخدمات DDOS Attacks تتواصل وتتخذ نهجا أكثر تنظيمًا وتصعيدًا عالميًا.

وأوضحت الشركة أن التقارير الدولية المختصة تظهر تعرض العديد من الدول للهجمات، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا، وكذلك الدنمارك، وفنلندا، إلى جانب دول عربية أخرى منها مصر، والسعودية، والمغرب، وتركيا، وفق الخارطة الحية للهجمات والتقارير على موقع نت سكاوت Net Scout المختص في شؤون الأمن السيبراني.

وأشارت الشركة إلى أن تقرير نت سكاوت المتخصصة في الأمن السيبراني الصادر في الربع الحالي بشأن الهجمات الموجهة نحو أفريقيا أوضح أنه “منذ يناير 2023 أبلغنا عن هجوم DDOS لحملة تستهدف دول إفريقيا: كينيا ، وبوركينا فاسو ، ونيجيريا ، والنيجر ، وليبيا ، والمغرب ، والجزائر ، تستهدف الهجمات مزودي خدمات في إفريقيا مثل Safaricom و Vodacom و LTT و Tunisie Telecom و Algeria Telecom ، كما استهدفت الهجمات بعض المؤسسات والبنوك المهمة مثل البنوك المركزية في كثير من الأحيان”.

وحسب التقرير ذاته، تظهر الأرقام بلوغ الهجمات 252 جيجا، أما بالنسبة لليبيا على نحو خاص، فقد أشار التقرير إلى بلوغ الهجمات 114 جيجا، بينما بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث حتى إعداد التقرير قرابة 4400 هجمة تقريبا.

وأشارت القابضة للاتصالات إلى تعرض شركات المجموعة مثل ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية وشركة المدار الجديد منذ مدة إلى هجمات حجب الخدمة والذي أدى إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.