العثور على جثمان امرأة مجهولة الهوية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي جثمان امرأة مجهولة الهوية تم تحويلها من مركز بنغازي الطبي.

وذكر مصدر مطلع لأخبار ليبيا 24 فضل عدم ذكر اسمه أن المرأة مجهولة الهوية، ويرجح بأنها من الجنسيات الأفريقية “هجرة غير شرعية” .

وأوضح المصدر نفسه أنه تم تسليم جثمان المرأة عن طريق مركز شرطة الحدائق، وبعد عرضها على الطب الشرعي اتضح أن وفاتها طبيعية.

وذكر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتعبة حيالها، للتعرف على هويتها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق للتحقق من هويتها.