السفير الروسي لدى ليبيا: سيف القذافي وجماعته يمثلون قوة على الأرض ولا أحد ينكر وزنهم السياسي

أخبارليبيا24

قال السفير الروسي الجديد في ليبيا أيدار أغانين إن سيف الإسلام القذافي يمثل هو وجماعته قوة موجودة على الأرض ولا أحد ينكر وزنهم السياسي.

واستطرد أغانين – في تصريحات لروسيا اليوم – :”ولكن الأمر الأهم هو عدم دعم القوى، بل الانتخابات والقرار الذي يراه الليبيون هو الأفضل”.

وشدد السفير الروسي على ضرورة أن تشارك جميع الشخصيات التي تريد المشاركة دون استثناء لأن الاستثناء قد يعود بنتائج سلبية جدا.

ولفت أغانين إلى أن العلاقات التاريخية بين ليبيا وروسيا لا بد أن تعود لحجمها السابق وأن تتطور.

وأكد أن ليبيا بحاجة للاستقرار والوحدة ليكون الوضع مقبولا لعودة الشركات الروسية أو الأجنبية التي تتخوف من الوضع لعدم وجود المعلومة الكافية.

وأفاد أن روسيا لا تعمل في ليبيا للصراع مع أي أحد، مشيرا إلى أن الغربيين والأمريكان ينظرون للعمل داخل ليبيا على أنه صراع مع روسيا وهو يتعلق بمصالحهم في ليبيا.