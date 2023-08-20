السفير الروسي في ليبيا يؤكد أن السفارة عادت للعمل في طرابلس بطاقم كامل

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قال السفير الروسي الجديد في ليبيا أيدار أغانين إن سفارتهم عادت إلى العاصمة الليبية بطاقم كامل وبعض الموظفين في طريقهم إلى طرابلس.

وأوضح أغانين – بحسب روسيا اليوم – أنهم يعملون في طرابلس منذ شهر سبتمبر الماضي وخلال فترة قصيرة سيكتمل الطاقم 100%.

ونفى السفير الروسي الجديد كل الادعاءات التي تقول أنه جاء لحشد القبائل وتهديد خطوط نقل الطاقة، معتبرًا أنها ادعاءات ليس لها أساس وهو موضوع مضحك، حسب قوله.

وأشار أغانين إلى أن الخلافات الواضحة للقوى المختلفة التي انبثقت عن الثورة هي شيء طبيبعي وأن الحياة السياسية هي في أصلها صراع بين القوى، لكن يجب أن يكون سلميا.

وأضاف السفير الروسي أن هذه القوى الليبية تبحث عن الحلول خلال الاتفاقات واللجان المكلّفة من البرلمان والأعلى للدولة.

وشدد أغانين على الجميع أن ينظروا إليها كإشارة إلى أنها تبحث عن حلول ويجب دعم هذه الجهود لعودة الاستقرار والوحدة إلى ليبيا.

ولفت إلى أن هناك عدد من الأطراف الليبية تتحدث عن إجراء الانتخابات خلال الأشهر القادمة، ولكن إجراءها هذا العام صعب.