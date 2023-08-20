الدبيبة يعتمد خطة زيادة إنتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

اعتمد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خطة زيادة إنتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بداية من هذا العام.

وتضمن القرار أن يكون تمويل خطة زيادة الإنتاج من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار والمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض، كما تتولى مؤسسة النفط وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج، وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق مستهدف الخطة.

وبموجب القرار منح مؤسسة النفط الإذن في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تتطلبها مستهدفات الإنتاج.

وأورد القرار تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على أن يقدم الفريق المشكل تقارير دورية لمجلس الوزراء متضمنا الخطوات والنتائج المحققة في هذا الشأن للوصول إلى مستهدفات تنفيذ الخطة وذلك خلال الأجل المحدد.