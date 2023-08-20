الدبيبة : توحيد المركزي خطوة مهمة لتعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية

20 أغسطس، 2023 1:57 م
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد ترحيبه بإعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد المصرف وأنه عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق”.

وتابع الدبيبة :”هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، اليوم الأحد أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

20 أغسطس، 2023 1:57 م
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