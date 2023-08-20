الجروشي : الاجتماع الثلاثي بين “صالح وحفتر والمنفي” اعترافًا واقعيًا أن الحل من داخلنا

أخبار ليبيا 24

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، والقائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر”، ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” يُعد خطوة استباقية وقائية لضمان عدم التدخلات الخارجية في الشؤون الوطنية، وتكرار سيناريوهات سيئة.

واعتبر الجروشي أن هذا الاجتماع على المستويين القانوني والسياسي اعترافًا واقعيًا واضحاً بأن الحل من داخلنا ومن خلالنا ولا يمكن اجتيازنا، مضيفاً أن حل القضية الليبية يستوجب إجماع القوى الوطنية الفاعلة.

وأشار إلى أن الوضع لا يحتمل المزيد، منوهًا أنه يجب على الأمم المتحدة الابتعاد عن القضية الليبية تحت أي أسس كانت، وأن أي عمل بإرادة منفردة لن يقبل لأنه سيترك مسارًا سياسيًا عكسيًا سيئًا .

وختم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه بهذه الخطوة نسير على الطريق السياسي السليم المؤدي إلى انتخابات نزيهة.