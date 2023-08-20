الأمن الداخلي يضبط شاحنة وقود معدة للتهريب

20 أغسطس، 2023 9:33 ص
12

أخبارليبيا24

كشف جهاز الأمن الداخلي أنه تم ضبط شاحنة وقود تابعة لشركة الراحلة كانت معدة للتهريب.

وأوضح الجهاز أن معلومات وردت حول الناقلة وأنه تم تفريغ الوقود بمحطة التميمي وهي بالأصل ذاهبة إلى محطة القبة رقم المحطة (827) حيث أن الناقلة أفرغت حمولتها في محطه رقم (875) وهي محطة التميمي.

وأشار الجهاز إلى أنه بناءاً على تعليمات رئيس الجهاز تم ضبط الشاحنة وإيقافها بالفرع وتم تقديمها إلى اللجنة المشكلة بمتابعة الوقود بمدريات الأمن ومن جميع الأجهزة الأمنية وتم تسليم الموقوف لديهم.

20 أغسطس، 2023 9:33 ص
12

المزيد من الأخبار

السفير الروسي لدى ليبيا: سيف القذافي وجماعته يمثلون قوة على الأرض ولا أحد ينكر وزنهم السياسي

20 أغسطس، 2023 11:28 ص

الرقابة على الأغذية يرفض شحنة حلاوة طحينية العلامة التجارية “العجايبي”

20 أغسطس، 2023 10:01 ص

السفير الروسي في ليبيا يؤكد أن السفارة عادت للعمل في طرابلس بطاقم كامل

20 أغسطس، 2023 9:10 ص
مستشفى الجلاء للجراحة

العثور على جثمان امرأة مجهولة الهوية في بنغازي

20 أغسطس، 2023 1:08 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى