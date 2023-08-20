الأمن الداخلي يضبط شاحنة وقود معدة للتهريب

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كشف جهاز الأمن الداخلي أنه تم ضبط شاحنة وقود تابعة لشركة الراحلة كانت معدة للتهريب.

وأوضح الجهاز أن معلومات وردت حول الناقلة وأنه تم تفريغ الوقود بمحطة التميمي وهي بالأصل ذاهبة إلى محطة القبة رقم المحطة (827) حيث أن الناقلة أفرغت حمولتها في محطه رقم (875) وهي محطة التميمي.

وأشار الجهاز إلى أنه بناءاً على تعليمات رئيس الجهاز تم ضبط الشاحنة وإيقافها بالفرع وتم تقديمها إلى اللجنة المشكلة بمتابعة الوقود بمدريات الأمن ومن جميع الأجهزة الأمنية وتم تسليم الموقوف لديهم.