استطلاع | بنسبة 50 % بين الفشل والنجاح .. مقترح باتيلي لدمج الحكومتين في إطار حكومة واحدة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أجابت الغالبية، في استطلاع للرأي لوكالة أخبار ليبيا 24، على توقع رمضان أبوجناح وزير الصحة بحكومة الدبيبة أن يعلن باتيلي عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع .

وعلى سؤال طرحته الوكالة على منصتي “إكس” و”فيسبوك“، هل ستنجح هذه الحكومة إن أبصرت النور في توحيد البلاد؟ كانت الإجابات شبه متشابهة بين رفض وقبول .

ولازالت الأوضاع في ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا إذ توجد في حكومتان واحدة في الغرب وأخرى في الشرق.

من جانبها طالبت المملكة المتحدة، بأن تكون المناقشات بخصوص الحكومة الجديدة في ليبيا جزءا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات. جاء ذلك في تغريدة للسفارة البريطانية لدى طرابلس بمنصة “إكس”.

آراء

وفي التعليقات على منصة “فيسبوك” كتب، صاحب الحساب خليل اللافي أن حدث هذا الأمر فهوا لاقتسام الغنيمة وليس لتوحيد البلاد كما تدعي .

وكتب ” “Ahmed Behj غير صحيح أنت شوف مزعت القضب ولا شنو لك نخل وسقي يارمضان أبوجناح حكومة الدبيبة هي من دمرت الجنوب بعقليتكم التي موجودة تحت أقدامكم الناس في طرابلس ولا في بنغازي موش زيكم انتو تأكلوا بس ولا منصب.

ومن جهته، رأي محمد عبد السلآم البدوي أن هذا الاتفاق يعتبر “اتفاق المخانب” الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة فقط .

فشل إجراء الانتخابات

قال المشارك، برقة برقة، أن كل من توافق النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية وخطة باتيلي فاشلتان، وفق قوله.

أما المشارك، خلفية علي، توقع فشل إجراء الانتخابات قائلا: “لن تحدث انتخابات في السنوات القريبة”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Abdo Sh : “خطة باتيلي من خطط الأمم المتحدة المتعددة لإفشال التوافق وبالتالي الانتخابات.. مازال ما وعيتوش”، وفق رأيه.