استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن الأهلي بنغازي سيظفر بكامل نقاط مباراته أمام أنيمبا

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

يستعد الأهلي بنغازي، اليوم الأحد، لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري في مباراة الذهاب التي ستجمعهما ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي بنغازي مع أنيمبا النيجيري، بملعب شهداء بنينا الدولي، على تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بينما سيدور لقاء الإياب بنيجيريا.

وأنهى الممثل الثاني للكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري.

وتعد قمة الأحد المرتقبة هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقيا قبل أقل من ثلاث سنوات، ضمن دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتبادلا الانتصار، حيث تفوق الفريق النيجيري ذهاباً على ملعبه بهدفين لهدف، بينما نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز إياباً بهدف لصفر.

وكانت قد جددت إدارة النادي الأهلي الثقة في المدرب التونسي الأسعد الدريدي، وعزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين والمحليين بحثاً عن انطلاقة مثالية لفريق المشوار الطويل.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس ”تويتر” سابقا يقول: ” برأيك هل يظفر الأهلي بنغازي بنقاط مباراته أمام أنيمبا النيجيري التي ستجمعهما الأحد المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن دوري أبطال أفريقيا؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن الأهلي بنغازي سيظفر بنقاط مباراته أمام أنيمبا النيجيري كاملة.

وتوقع ما نسبته 56.8 % أن الأهلي سيظفر بنقاط مباراته أمام أنيمبا النيجيري كاملة، في حين توقع ما نسبته 43.2 % أن الأهلي بنغازي لن يظفر بكامل نقاط المباراة.

#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | برأيك هل يظفر الأهلي بنغازي بنقاط مباراته أمام أنيمبا النيجيري التي ستجمعهما الأحد المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن دوري أبطال أفريقيا؟. — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 18, 2023

توقع المشارك، Mohamed Ali، أن الأهلي سيظفر بنقاط مباراته أمام أنيمبا النيجيري كاملة.

وكان رأي المشارك، رابح العوامي، مطابق للرأي السابق حيث توقع أن فريق الأهلي بنغازي سيحقق الفوز على أنيمبا النيجيري.