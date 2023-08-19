“يوم النصر”.. إيكواس تعلن تدخل عسكري محتمل في النيجر

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قالت الكتلة الإقليمية الرئيسية في غرب إفريقيا إنها وافقت على “يوم النصر” غير المعلن لتدخل عسكري محتمل لاستعادة الديمقراطية في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وأكدت الكتلة (إيكواس) الجمعة أنها لن تجري حوارًا لا نهاية له مع المجلس العسكري المتحدي.

وجاءت هذه التصريحات في ختام اجتماع استمر يومين لقادة جيش غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، حيث قاموا ببحث اللوجيستيات والاستراتيجية لاستخدام محتمل للقوة في النيجر.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن مثل هذا الإجراء سيكون الملاذ الأخير.

يوم النصر

وقال، عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “نحن مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر”.. “تم تحديد يوم النصر أيضًا، وهو ما لن نكشف عنه”.

وأضاف، أن “الحل السلمي يظل الخيار المفضل للكتلة، ونحن نتحدث ما زلنا على استعداد (أ) مهمة وساطة في البلاد، لذلك لم نغلق أي باب، لكن لن ندخل في حوار لا نهاية له”. ولم يصدر رد فوري من المجلس العسكري.

وأطاح ضباط الجيش، بالرئيس النيجيرى محمد بازوم يوم 26 يوليو، وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة والإيكواس وآخرين لإعادته إلى منصبه، مما دفع الكتلة إلى إصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

وقال موسى، “لقد اتفقنا بالفعل وصقلنا ما هو مطلوب للتدخل”. ورفض الإفصاح عن عدد القوات التي سيتم نشرها والتفاصيل الاستراتيجية الأخرى.

ووفقًا للكتلة، فإن معظم الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة مستعدة للمساهمة في القوة المشتركة، باستثناء تلك التي تخضع أيضًا للحكم العسكري (مالي وبوركينا فاسو وغينيا – والرأس الأخضر).