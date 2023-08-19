وصول فرق طبيبة من خارج ليبيا لمعالجة جرحى اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، وصول فرق طبية إلى طرابلس من إسبانيا ومصر لمعالجة جرحى الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة قبل أيام.

وقال المركز، إنّه استقبل اليوم فريقًا طبيًا مصريًا مكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة اصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري، للمساهمة في علاج جرحى الأحداث التي شهدتها طرابلس.

وأضاف المركز، أن فريقًا طبيًا من إسبانيا باشر أعماله الطبية فور وصوله فجر اليوم، حيث أجرى جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين.

وذكر المركز، أن الفريق الإسباني بدأ في إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، وذلك ضمن تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والترميم.