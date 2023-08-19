عقب نفي حكومة الدبيبة تأجير ميناء الخمس .. وزير المواصلات: الميناء سيشهد مشروعات متعددة

أخبار ليبيا 24

قال وزير المواصلات محمد الشهوبي، إن ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة عقب اكتمال أعمال تطويره.

ولفت الشهوبي إلى الاتفاق مع وزارة الصيد والثروة البحرية لتطوير مرفأ الصيد البحري في المدينة، ضمن استراتيجية كاملة لتطوير واستكمال ميناء الخمس باعتباره قلعة بحرية حيوية.

وأعلن الشهوبي اعتزام حكومة الوحدة الوطنية تطوير ميناء الخمس عبر برامج ومشروعات متعددة، سواء بتفعيل العقود القائمة بالميناء أو بإبرام عقود جديدة لتيسير حركة الملاحة البحرية به.

وتابع أن وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي زار المدينة أمس الخميس، ناقش مع المجلس البلدي الخمس، نقاطًا أساسية متمثلة في تنمية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

ويأتي الاجتماع بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لبحث أوضاع ميناء الخمس البحري ومشروعات البنية التحتية في المدينة، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”.

في غضون ذلك، نفت حكومة الوحدة الوطنية، تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية.

جاء ذلك في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، من داخل ميناء الخمس البحري.